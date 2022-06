Corriere dello Sport, Terracciano non basta. Vicario in pole, Zurkowski la carta?

Tra gli aspetti che la Fiorentina proverà a sistemare prima di salire in ritiro c’è quello legato al portiere. Terracciano, titolare quasi a sorpresa, si è reso protagonista di una stagione positiva ma è chiaro che per esaltare quella costruzione dal basso che tanto è cara a Italiano si renderà necessario l’arrivo di un nuovo estremo difensore. Vicario, di recente riscattato dall’Empoli, resta la prima idea per la porta e non è escluso che nella trattativa possa alla fine rientrare anche il cartellino di Zurkowski. Lo scrive il Corriere dello Sport.

