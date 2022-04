Pedulla sicuro: “Vicario dovrebbe essere riscattato dall’Empoli, ma lo vuole prendere la Fiorentina”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Sportitalia anche del giro di portiere previsto per la prossima stagione. Questo il suo parere:

“Dobbiamo prepararci a un giro di portieri, e non soltanto perché il contratto di Meret scade nel 2023. Ospina è in scadenza e gli hanno detto di aspettare perchè se non rinnova il primo deve rinnovare lui. Strakosha è in scadenza, Reina è in scadenza, Vicario potrebbe essere riscattato dall’Empoli, ma ha mercato, su di lui c’è soprattutto la Fiorentina. Cragno può lasciare Cagliari. Le grandi sono a posto: Juve, Inter, Milan, la Roma con Rui Patricio. le altre cercano un estremo difensore, quindi ci sarà un bel giro di portieri”.

LA CURVA SUD DIFENDE I TIFOSI DELLA FIORENTINA