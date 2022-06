Bucchioni sicuro: “Gollini non interessa alla Fiorentina. Cragno invece piace alla dirigenza viola”

Ai microfoni di TorinoGranata.it ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole riguardo al portiere:

“Portieri? Per quel che riguarda Gollini il discorso, a mio parere, è equivalete a quello fatto per Belotti: non è nelle mire della Fiorentina. L’Empoli dovrebbe riscattare Vicario, a differenza di quanto sembrava a fine campionato. Cragno, per ciò che so io, interessa alla Fiorentina”.

