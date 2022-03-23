Da Empoli, la Fiorentina ha scelto il post-Dragowski: sarà Vicario. Il portiere piace ad Italiano

Da Empoli sicuri: la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Guglielmo Vicario per sostituire il partente Dragowski

La Fiorentina ha scelto il nuovo numero uno per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da PianetaEmpoli, con Dragowski ormai ai saluti, i Viola avranno tra le proprietà del prossimo mercato la scelta del portiere. Stando a quanto scritto dal portale toscano, la società gigliata avrebbe messo nel mirino Guglielmo Vicario, attuale portiere dell'Empoli che piacerebbe moltissimo anche al tecnico Italiano. L'estremo difensore si trova ad Empoli con la formula del prestito dal Cagliari con diritto di riscatto a favore degli azzurri per una cifra di 10 milioni. La sensazione è che l’Empoli possa pagare la somma ai sardi per poter poi gestire al meglio la vendita del portiere che non resterà ad Empoli.

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