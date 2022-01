Gazzetta, Fiorentina può cambiare portiere e segue Vicario dell’Empoli, è a due passi da Firenze

Prima la laurea, poi lo stage, quindi il master e presto un ruolo da protagonista in una big. Il destino di Guglielmo Vicario sembra già scritto. Il portiere di Udine, figlio di un medico, Michele, appena andato in pensione che ora va a godersi il figlio in giro per l’Italia, sta stupendo con l’Empoli rivelazione a suon di super prestazioni. E ora i grandi club lo puntano con decisione. Prima tra tutti la Lazio che a giugno dovrà scegliere un nuovo portiere titolare, visto che Pepe Reina (40 anni ad agosto) e Thomas Strakosha (27 a marzo) sono entrambi in scadenza di contratto. Lo scouting biancoceleste avrebbe già individuato nel gigante friulano (è alto 1,94) l’uomo giusto per difendere la porta nella prossima stagione. Ma occhio anche alla Roma e alla Fiorentina che, trovandosi a due passi da Empoli, segue con attenzione Vicario. E potrebbe cambiare.

Guglielmo ha 25 anni ed è cresciuto nell’Udinese dove, però, non è mai stato considerato. Aveva davanti Alex Meret e Simone Scuffet, non proprio due portierini. Così a 19 anni è andato al Fontanafredda (vicino a Pordenone) dove, peraltro, hanno sempre avuto una particolare attenzione per i portieri: ha giocato una decina di partite in Serie D, categoria che ha poi mantenuto, ma trasferendosi a Venezia. Dove domenica ha giocato una grande partita (ed è stato accolto benissimo), ma con la maglia dell’Empoli in Serie A. Nel torneo 2015-2016èstato titolare in laguna in D.

Non lo è stato l’anno successivo in C. E neppure l’anno dopo in B. In due stagioni ha racimolato soltanto 9 gettoni. Ma nella stagione 2018-2019 ha giocato 32 volte. Un buon campionato che gli ha spalancato la porta del Perugia. Guglielmo era finito già a Venezia sotto il controllo del Cagliari. Che lo ha dirottato in prestito anche in Umbria. Tommaso Giulini, presidente rossoblù, giocava portiere e sui numeri uno ha sempre deciso. La sua idea era quella di fare di Vicario l’erede di Alessio Cragno. Ma la scorsa estate, gli agenti Valerio Giuffrida e Alessandro Servi hanno pensato che il loro assistito fosse in grado di giocarsela alla grande da titolare in A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

