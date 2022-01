La Bobo TV si divide su Vlahovic, Cassano frena: “Farà come Lukaku, non è da top club, è facile ora”

Nel corso della Bobo TV con Vieri, Adani, Ventola e Cassano, si è trattato anche il tema di Dusan Vlahovic, che sta facendo grandi cose con la Fiorentina, questo il dibattito:

Inizia Cassano che becca Vieri: “Stasera mi hai dato ragione su Lukaku, mi darai ragione anche su Vlahovic che tu dici che è il più forte in Italia e che è secondo solo ad Haaland”

Risponde Vieri scherzando: “Ho visto Vlahovic prima, aveva il sigaro e cercava Antonio, comunque secondo me andrà alla Juventus. Lui è un serbo ed ha due attributi cosi”

Cassano puntualizza: “Ricordiamo che giocare in Italia significa senza pressione, se poi vai alla Juventus, all’Inter le cose cambiano, la maglia pesa. Lo vogliono Arsenal, Siviglia, Tottenham, vedete, può giocare in queste squadre qua. In Italia farà 25 gol se giocano a calcio, se tocchi 50 palloni a partita fai gol anche tu a 50 anni, se invece gioca in una squadra come la Juventus che gioca a 50 metri dalla porta diventa un’altra cosa, la maglia è più pesante. Sta dimostrando di essere forte, lo sta dimostrando, ma voglio vedere lo step in più, ora sta facendo bene in una buona squadra come la Fiorentina. Haaland ha fatto gli step successivi, Vlahovic vediamo, ma non è da prime squadre in Europa come City e Bayern, può andare a squadre di seconda fascia”

Adani non è d’accordo: “Ho cambiato idea su Vlahovic rispetto ad un anno fa, non lo pensavo cosi completo, ho alzato l’asticella verso l’alto, può diventare un top vero, meglio di come pensavo un anno fa. Vedo continuità, ha tarato verso l’alto.”

Cassano risponde: “Fa come Lukaku, bene in Italia ma lo voglio vedere in Europa, ho più di qualche dubbio”

LA NOTIZIA DI GIORGETTI: “VLAHOVIC SI SIEDE A TRATTARE SOLO CON I TOP CLUB”