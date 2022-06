Nazione, Zurkowski sarà controriscattato ma la Fiorentina è indecisa se tenerlo o scambiarlo

Secondo La Nazione, dopo il riscatto che a giorni avverrà da parte dell’Empoli la viola controriscatterà Zurkowski pagando 1.5 milioni di premio di valorizzazione. E’ il polacco il possibile vice Castrovilli, una soluzione che i viola hanno già in casa, ma c’è anche lo scenario in cui il giocatore polacco possa essere utilizzato in un giro di scambi di maggiore portata, magari per arrivare al portiere Vicario che tanto piace a Italiano. Del suo futuro se ne discuterà nella riunione tra la società e lo stesso tecnico della Fiorentina

