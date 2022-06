TMW, la Lazio vuole Torreira, contatti in corso. Lotito cerca la mossa per anticipare la Fiorentina

Claudio Lotito tenta il colpo e prova a giocare d’anticipo sulla Fiorentina. Contatti in corso per Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell’Arsenal che i viola non hanno riscattato dopo alcune incomprensioni con l’entourage e perché avrebbero voluto lo sconto.

La Lazio ha manifestato grande interesse per il giocatore. È un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi giorni. E sullo sfondo la Fiorentina sempre vigile sulla situazione, in attesa di un possibile lavoro diplomatico tra le parti. Lo riporta Tuttomercatoweb

PEDULLA’ FRENA SU DODO