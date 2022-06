L’Empoli pronto a salutare Vicario che piace alla Fiorentina? Gli azzurri prendo Perisan dal Pordenone

L’Empoli piazza il secondo colpo tra i pali, dopo aver riscattato dal Cagliari Guglielmo Vicario, arriva dal Pordenone il portiere classe 1997 Samuele Perisan.

Perisan, uno dei migliori profili della B nonostante la retrocessione in Serie C1 dei ramarri, è cresciuto nell’Udinese e difendeva i pali dei neroverdi dall’estate del 2020.

A rendere noto il passaggio di Perisan all’Empoli è proprio il Pordenone con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet: “Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto il portiere Samuele Perisan all’Empoli. L’estremo difensore pordenonese – su cui il Club ha creduto fortemente acquisendolo nell’ottobre 2020 – approda nella massima serie dopo essere stato un punto di riferimento della squadra nell’ultimo biennio, in cui si è affermato come uno dei migliori portieri della Serie B. Complessivamente ha collezionato 67 presenze con la maglia neroverde. La Società augura a Samuele le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza, certa che dimostrerà il proprio grande valore anche in A”.

Si dice che con questo acquisto Vicario potrebbe essere ceduto per fare cassa

