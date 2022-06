No vità su Pulgar che tornerà alla Fiorentina ma che il club viola cercherà di piazzare nuovamente ad un’altra squadra. Stando al portale Redgol, per lui c’è una possibilità in Russia, con il CSKA Mosca che nei prossimi giorni presenterà una proposta formale ai viola, i quali sono pronti ad accogliere con favore l’idea di una sua partenza.

