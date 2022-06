Barone: “Qualcuno non ci vuole bene: Fiorentina non è in vendita. Commisso non ha perso entusiasmo”

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il rinnovo di mister Italiano. Ecco le sue parole:

SMENTITA CESSIONE FIORENTINA “Voglio dare un messaggio importante: la Fiorentina non è in vendita. È evidente che qualcuno non ci vuole bene e si vede: spesso alla gioia si contrappongono attacchi. Il club non è in vendita e voglio precisare: Commisso non cambia idea, è una persona che non ha bisogno dei soldi degli altri e la società non è in vendita. Siamo qui per lavorare per la città e per la tifoseria: si vede nell’investimento fatto di oltre 400 milioni. Oggi la Fiorentina è un orgoglio: siamo senza debiti e siamo qui per lavorare e chiedo alla tifoseria di restare accanto alla società. Queste notizie che vanno contro i momenti di gioia non fanno bene a tutti noi”.

ATTACCHI “Chiaramente non possiamo accettare attacchi dai leoni da tastiera, minacce di morte ai nostri familiari. È inaccettabile. Non sono veri tifosi della Fiorentina. Chiedo pazienza. Tutte queste storie devono finire. Qui si lavora dalla mattina alla sera per il futuro della Fiorentina. Le mie decisioni possono non piacere, ma qualcuno deve portare avanti la società e io ci metto sempre la faccia”.

COMMISSO “Rocco ha ancora entusiasmo: non è uno che arriva, spende e se ne va. Abbiamo le spalle larghe e sappiamo gestire tutti questi attacchi. Possono non piacere le scelte di giocatori, tattica e altro, ma alla fine siamo in Europa: questo è il messaggio positivo, abbiamo un centro sportivo che aprirà a fine anno. Lavoriamo ogni giorno per il futuro della Fiorentina: qualcuno deve decidere e ci ho messo sempre la faccia. Commisso ha passato un periodo delicato di salute, ora sta meglio. Siamo sempre innamorati della città e della Fiorentina, quindi siamo concentratissimi sul futuro”.

RINNOVO ITALIANO “Mai avuto dubbi sulla sua permanenza”.

MERCATO “Giudicheremo a fine sessione, è un mercato complicato e senza liquidità. Siamo super preparati sulle richieste del tecnico sul lato sportivo”.