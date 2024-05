Corriere dello Sport: “Arthur, il destino è segnato. No della Juve ad un nuovo prestito sarà una contropartita”

Olympiakos-Fiorentina. È quello l’appuntamento per Arthur e poi il passo d’addio sarà più dolce. Perché alle condizioni attuali è impensabile se non impossibile immaginarlo ancora alla Fiorentina: venti milioni (oltre i 2 di prestito oneroso e i 2 maturati per le presenze) per riscattarlo dalla Juventus non sono inseriti nel budget viola, e non lo sono nemmeno i 4,5 milioni netti d’ingaggio che il club bianconero gli garantisce fino al 2026.

La conferma, comunque da concordare con il sostituto di Italiano sulla panchina viola, piuttosto è legata alla ricerca di un nuova formula sulla base del prestito, però questa a sua volta non è nei programmi della Juventus che ha già preventivato di inserire il cartellino di Arthur come contropartita di operazioni in entrata. Si sa che andrà in questa maniera se non cambiano i termini dell’accordo e le intenzioni delle due società, ma in questo momento è un discorso che non interessa e viene dopo. Dopo Atene. Lo scrive il Corriere dello Sport.

MAXI SCHERMI AL FRANCHI