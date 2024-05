Gazzetta: “Quarta non rinnoverà con la Fiorentina. Napoli pronto all’assalto, colpo low cost”

Martinez Quarta non rinnoverà. Questa la comunicazione dell’agente del giocatore in arrivo a Firenze per trattare il futuro del suo assistito con la Fiorentina. Il centrale pupillo di Italiano è in scadenza nel 2025 e il rinnovo sembra essere davvero molto lontano. Per questo motivo il Napoli, grande estimatore dell’argentino, è pronto all’assalto finale per chiudere un colpo low cost che darebbe il via a una vera e propria rivoluzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

