Corsi esalta Vicario: “È il miglior portiere italiano dopo Donnarumma. Vogliamo confermarlo”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Guglielmo Vicario, obiettivo di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vogliamo confermarlo, non sappiamo quello che può proporre il mercato. Si leggono tante cose, vere poi ce ne sono la metà. La preoccupazione è eventualmente trovare un sostituto all’altezza. Dopo Donnarumma, Vicario è il miglior portiere a italiano. Lo ha dimostrato con una crescita e un rendimento incredibile, è il portiere che ha fatto più parate in Europa. Se dovesse vestire una maglia più importante sarebbe una spinta in più per la Nazionale, ma egoisticamente lo vorrei ancora all’Empoli”.