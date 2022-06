Sky Sport, Mandragora si avvicina alla Fiorentina. Ad un passo l’accordo tra i viola e la Juventus

Rolando Mandragora si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società viola sarebbe vicinissima a trovare l’accordo con la Juventus per portare in viola il centrocampista che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Torino. Situazione in evoluzione. Nei prossimi giorni si potrebbero definire ulteriormente i dettagli.