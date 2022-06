Nazione, prima la cessione di Dragowski poi partirà la caccia ad un nuovo titolare: Vicario e Gollini i nomi 

La decisione è presa. Prima la cessione di Dragowski (ha mercato in Premier League, Southampton e Bournemouth), poi l’assalto ad un nuovo titolare. Premessa, Terracciano e Rosati sono destinati a rimanere (con rinnovo di contratto per entrambi) come secondo e terzo. Serve un elemento capace di impostare la manovra da dietro. Carnesecchi è uscito dal giro causa infortunio. Vicario è il più richiesto, Cragno può essere l’outsider. La Fiorentina tiene a bagnomaria Gollini, seguito anche dal Torino. Lo scambio con Kouame può essere la carta vincente per farlo arrivare a Firenze. Lo scrive La Nazione.

