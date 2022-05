Nazione scrive: “La Fiorentina per prendere Vicario dall’Empoli potrebbe mettere sul piatto Zurkowski”

La Nazione questa mattina analizza la situazione in casa portieri della Fiorentina. Chi potrebbe essere il volto nuovo fra i pali della Fiorentina?

Il primo sondaggio concreto, che risale addirittura alla scorsa estate, riporta alla mente l’idea Cragno. Soluzione gradita, ma evidentemente non facile, con il Cagliari attento a una valutazione del portiere da ’prima scelta’.

E allora ecco l’ipotesi Carnesecchi (oggi alla Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta). Ipotesi che qualcuno nella Fiorentina, vorrebbe portare ancora avanti, ma la concorrenza è forte, spietata e soprattutto milionaria.

Si torna, di conseguenza, a valutare Meret prima distante, poi più vicino, poi di nuovo distante dal Napoli. Operazione ancora possibile, per la verità, ma a quanto pare la società viola starebbe – da qualche settimana – seguendo con maggiore decisione un’altra strada: quella che porta a Vicario dell’Empoli. Occhio, però, perchè il numero uno indossa sì la maglia azzurra, ma è di proprietà del Cagliari. E con il Cagliari (vedi quanto detto per Cragno) fare affari non è facile.

Ma potrebbe esserci il… trucchetto. Questo: l’Empoli ha un diritto di riscatto per poter acquistare Vicario dal Cagliari. Il prezzo (10 milioni) è fissato e quindi sono impossibili aste al rialzo come se la trattativa dovesse portarla avanti (da zero) la Fiorentina. Dunque, l’Empoli potrebbe diventare proprietario del cartellino di Vicario e poi trattare il giocatore con i viola. Su base economica, ma non solo. Vedi, ad esempio, la posizione di Zurkowski che rientrare così in un’operazione a più largo raggio fra viola ed Empoli.

