Sfuma Vicario per la Fiorentina, accordo tra l’Empoli e il Tottenham sulla base di 20 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Guglielmo Vicario è sempre più vicino al Tottenham. Gli Spurs e l’Empoli hanno infatti un principio di accordo per 20 milioni più bonus. Il club toscano è in attesa di un’offerta scritta tra stanotte e domattina per poi accettarla.

L’estremo difensore dell’Empoli è stato senza dubbio fra i migliori italiani del suo ruolo nella stagione 2022-2023. Il classe 1996 è sceso in campo in 32 occasioni fra Serie A e Coppa Italia, subendo complessivamente 41 gol.

Assente per quasi due mesi fra marzo e aprile per un infortunio al petto, Vicario si è reso protagonista di innumerevoli parate decisive. Determinante anche il rigore parato a Koopmeiners nel primo tempo di Empoli-Atalanta del 30 ottobre. Dunque nulla da fare per la Fiorentina che aveva il portiere come obiettivo numero uno per la porta in questa sessione di mercato.

