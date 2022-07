La Lazio è a un passo da Vicario, costerà circa 15 milioni. Mollato Carnesecchi dell’Atalanta

L’intransigenza dell’Atalanta su Carnesecchi ha spinto la Lazio a cambiare rotta. Era il portierino dell’Under 21 la prima scelta, ma l’allettante proposta da 12 milioni più 3 di bonus non basta. E il club capitolino – sottolinea Il Messaggero – non ha intenzione di spingersi sino a 15 milioni di base fissa per un estremo difensore che ha sì il futuro assicurato, ma un presente di almeno 4 mesi di riabilitazione alla spalla lussata e operata.

Abbassare età media e monte ingaggi.

La Lazio, come emerso con Marcos Antonio, Cancellieri e il prossimo sarà Gila del Real ha intenzione di abbassare l’età media ma anche il monte ingaggi (contratti sotto il milione) della rosa. Ecco perché Lotito dice comunque no a Kepa, nonostante sia disposto a ridursi lo stipendio a 2,5 milioni grazie al Decreto Crescita. Dunque ieri mattina l’immediata chiamata all’Empoli per Vicario: si può chiudere, con uno sconto, con la stessa offerta da 15 milioni complessivi, già formulata per Carnesecchi all’Atalanta, salvo un’inaspettata riapertura last minute di quest’ultima. Lo riporta TMW

