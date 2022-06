Nazione, Zurkowski torna, non è stato riscattato dall’Empoli: sarà la carta per Parisi o Vicario?

Sei gol e tre assist per Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe 1997 in prestito dalla Fiorentina all’Empoli. Che non ha esercitato il diritto di opzione per il riscatto fissato a 4,5 milioni (la Fiorentina aveva un controriscatto a 6 milioni). Indubbiamente una buona stagione da parte di Zurkowski, che secondo i piani viola potrebbe essere inserito in altre trattative con l’Empoli per arrivare a Parisi o Vicario. Le caratteristiche di gioco di Zurkowski non sembrano infatti essere funzionali per il gioco di Italiano, fondato sul possesso palla. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, DE ZERBI AL POSTO DI ITALIANO? LA NOTIZIA È STATA SMENTITA DA TUTTI