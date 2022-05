Nazione, Vicario in pole ma c’è anche Cragno. Spunta Gollini, Kouamé la carta di scambio?

Ma quella di ieri è stata una giornata molto importante sul fronte dei portieri. Due i contatti registrati per arrivare all’identikit del numero uno: primo, la telefonata al Cagliari per conoscere il prezzo e la formula dell’eventuale operazione per portare a Firenze, Vicario. La spesa prevista è di 10 milioni. Ma con il Cagliari, ormai in serie B, si è riacceso anche un possibile discorso relativo a Cragno.

Attenzione però alla riapertura del confronto con l’Atalanta. Già qualche tempo fa si era parlato di Gollini (oggi in prestito al Tottenham) e nelle ultime ore la Fiorentina ha deciso di riprovare a seguire questa pista. Si ragiona, anche in questo caso, del prestito con diritto di riscatto, ma c’è una novità: l’Atalanta ha chiesto ai viola notizie di Kouame, che così dopo la parentesi in Belgio, in prestito all’Anderlecht, può trasferirsi (in uno scambio di prestiti) proprio a Bergamo.La Fiorentina pare comunque sia alla ricerca di un solo portiere e questo fa pensare che il discorso in uscita possa fermarsi con la cessione di Dragowski e quindi la conferma di Terracciano. Lo scrive La Nazione.

