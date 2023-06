Sfuma ancora Vicario per la Fiorentina. Va al Tottenham per 19 milioni e contratto fino al 2028

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, è arrivata al termine la trattativa tra l’Empoli ed il Tottenham per Guglielmo Vicario. Il portiere italiano sarà a Londra in questi giorni per firmare il contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2028. All’Empoli andranno 19 milioni di euro.

Niente da fare ancora una volta per la Fiorentina che era interessata a Vicario già dalla scorsa estate con un ritorno di fiamma in questa finestra di calciomercato.

Guglielmo Vicario to Tottenham, here we go! Agreement completed after official bid sent for the Italian goalkeeper to join Spurs on €19m deal. 🚨⚪️🇮🇹 #THFC

Vicario joins after excellent season at Empoli — he will be in London in the next hours to sign contract until 2028. pic.twitter.com/Q5MznCQmxK

