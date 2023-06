TMW, Fiorentina ha chiesto concretamente Dia alla Salernitana: Terzic la contropartita

Boulaye Dia tra qualche giorno verrà riscattato dalla Salernitana (la scadenza è fissata per il 30 giugno). Il club granata pagherà i 12 milioni al Villarreal e poi si inizierà a parlare del futuro dell’attaccante. Sul giocatore c’è sicuramente la Fiorentina che ha già parlato concretamente con i campani, con i viola che hanno fatto capire le loro intenzioni, anche se tra domanda e offerta c’è distanza. Per colmare il gap si sta pensando ad una contropartita tecnica, che al momento non è Cabral, ma magari potrebbe essere Terzic.

Insomma, il discorso è avviato, ma attenzione anche all’Inter, che potrebbe inserirsi da un momento all’altro in virtù anche dell’addio di Edin Dzeko finito al Fenerbahce. Senza tenere conto anche della situazione Romelu Lukaku, ancora tutta da definire. Anche la pista estera non è da escludere definitivamente. In tutto questo, comunque, Dia è destinato a essere un uomo mercato: presto il suo futuro sarà più chiaro. Lo scrive TMW.

VENUTI LASCERA’ LA FIORENTINA DOPO IL MACATO RINNOVO: TORINO ALLA FINESTRA