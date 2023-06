TMW, Torino rivoluziona la fascia destra: si pensa a Venuti e trattativa per Bellanova

Con Ola Aina in scadenza e Singo in uscita a un anno dalla scadenza del contratto, il Torino valuta l’ingaggio di due laterali destri da consegnare a Ivan Juric per la prossima stagione. Il primo dovrebbe essere Raoul Bellanova, esterno di proprietà del Cagliari non riscattato dall’Inter. Trattativa ben avviata tra le due società col giocatore che s’è preso qualche giorno di tempo per concentrarsi sull’Europeo Under 21.

Il secondo laterale potrebbe essere Lorenzo Venuti, in scadenza con la Fiorentina: la dirigenza granata è tra i club che sta valutando il laterale classe ’95 di Montevarchi. Lo scrive TMW.

IL SOSTITUTO DI AMRABAT POTREBBE ESSERE UN PUPILLO DI CORVINO