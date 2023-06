Da Lecce, Hjulmand obiettivo della Fiorentina per il dopo Amrabat: prezzo di partenza 25 milioni

Per Morten Hjulmand c’è la fila e nel folto gruppo di club interessati al capitano del Lecce vuole esserci anche la Fiorentina. Il club viola molto probabilmente dovrà lasciar partire in questa sessione di mercato il suo leader del centrocampo Sofyane Amrabat ed ha intenzione di investire per sostituirlo al meglio.

Negli ultimi giorni si erano mossi soprattutto Milan e Borussia Dortmund, senza però formulare ancora delle offerte. Proprio la Fiorentina potrebbe essere così la prima a provarci concretamente anche se la cifra da cui partire non è certo delle più abbordabili, visto che in partenza potrebbe aggirarsi sui 25 milioni con anche l’eventualità di crescere ancora qualora si desse vita ad una vera e propria asta. Senza dimenticare che il Lecce per Maleh non ha avuto il minimo sconto, dunque ci si attende lo stesso trattamento di Corvino al suo ex club. Lo scrive Calcio Lecce.

