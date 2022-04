Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla della prestazione negativa di Dragowski in coppa, un punto di non ritorno probabilmente per il portiere. Verranno valutate le offerte che arriveranno, provenienti sopratutto dall’Inghilterra. La Fiorentina valuta Vicario come suo sostituto.

