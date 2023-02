Vicario poteva essere della Fiorentina per 12 milioni. Adesso lo vogliono Bayern Monaco e Juventus

In estate la Fiorentina aveva la possibilità di prendere Vicario per 12 milioni di euro prima che la società viola ha virato su Gollini lasciano la possibilità di prendere il portiere dell’Empoli. In questo momento l’Empoli è convinto di avere in squadra il miglior portiere della Serie A, e lui lo dimostra a forza di prestazione positive: fino a due anni fa Guglielmo Vicario faceva il secondo di Cragno a Cagliari e di questi tempi – per capirci – non aveva ancora neanche esordito in Serie A.

Poi l’intuizione degli azzurri appena saliti in Serie A: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni esercitato l’estate scorsa. Sei mesi fa si era fatta avanti la Lazio ma l’Empoli ha alzato il muro, quest’anno sono venuti spesso osservatori del Bayern Monaco per studiarlo da vicino. Ancora nessun contatto tra club, ma Vicario può diventare uno dei prossimi uomini mercato. Un anno fa la valutazione era di circa 15 milioni di euro, oggi il prezzo è lievitato dopo una prima parte di stagione ad alto livello.

L’Empoli non vuole fissare un prezzo, si gode il classe ’96 aspettando eventuali proposte in arrivo. Di offerte concrete al momento non ce ne sono state, ma oltre al Bayern il giocatore piace anche alla Juventus e in Premier League. Lo riporta calciomercato.com

