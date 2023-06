Bucchioni: “Berardi, Vicario e Zaniolo sono tre nomi da accantonare. Basta illudere i tifosi”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel pranzo del Pentasport. Queste le sue parole riguardo alcuni nomi accostati alla Fiorentina in questi giorni:

“Per quanto riguarda Vicario la Fiorentina non ha fatto tentativi di acquisto, anche perché il giocatore vuole andare in squadre di livello più alto. Per la Fiorentina sarebbe poi una spesa non conveniente, 20/25 milioni per un portiere ti rovinerebbero il resto del calciomercato. La Fiorentina non può spendere 100 milioni. Questa situazione mi ricorda quella di Belotti, ai tempi sapevo che non sarebbe mai venuto, stessa cosa vale per Berardi, non bisogna vendere illusioni. Berardi ha 29 anni, un’altra contro indicazione oltre al prezzo alto. Berardi e Vicario sono due nomi da accantonare”

Su Zaniolo:

“Anche per quanto riguarda Zaniolo è un discorso irrealistico. Oltre al cartellino anche l’ingaggio è un prezzo troppo alto. La Fiorentina vuole giocatori che migliorino la qualità e la personalità della squadra. Venderà ciò che potrà vendere, al momento è tutto fermo ma ci vuole pazienza. La danza la dettano gli altri campionati, qua non c’è soldi”.

CORSI: “TRE ANNI FA BARONE MI OFFRÌ 3 MILIONI PER BALDANZI. VICARIO? LA FIORENTINA NON SI È FATTA VIVA”