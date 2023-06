Corsi: “Tre anni fa Barone mi offrì 3 milioni per Baldanzi. Vicario? La Fiorentina non si è fatta viva”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Lady Radio per trattare i principali temi legati ai suoi giocatori più importanti. Queste le sue parole su Vicario:

“Ci sono delle squadre che hanno chiesto per il calciatore, due dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche oggi mi ha chiamato una grande squadra italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi mi ha mostrato il suo interesse. Per quanto riguarda la Fiorentina con noi non ha parlato, potrebbero aver parlato con l’agente al massimo”.

Il presidente ha continuato parlando del rapporto che c’è tra Fiorentina ed Empoli:

“Per me è un ottimo tesoro avere un buon rapporto con i giornalisti fiorentini. Mi dispiace che valutiate negativi i rapporti tra club ma non mi pongo neanche tanto il problema. Io sono 10 anni che vendo giocatori al Napoli… Sul piano personale i rapporti sono sereni e amichevoli, se si tratta di mangiare la bistecca lo abbiamo fatto. Però evidentemente i giocatori dell’Empoli non interessano. Sullo stadio io avevo dato la disponibilità ma si sono creati molti problemi, qui a Empoli sembravo solo io quello contento. Lo sarei ancora, però per fortuna mi sembra sia stata presa un’altra strada”.

Infine ha concluso parlando di Baldanzi:

“Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l’ho venduto perché l’Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è sul taccuino di squadre importanti, l’idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini hanno ancora margini importanti”

REPUBBLICA: “PROVEDEL È IL GRANDE RIMPIANTO DI ITALIANO MA ALLA FIORENTINA ARRIVERÀ UN PORTIERE”