Monti: “Non farei investimento su Audero e punterei su Martinelli. Vicario? Ormai è andato”

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno delle voci di mercato attorno alla Fiorentina in merito al tema portiere in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Audero? Non impazzisco per lui e se devo mettere delle pedine a questa Fiorentina vorrei i migliori tipo Vicario. Tutti dicono che è veramente forte Martinelli, non sapevo fosse alto 1,96. Se devo fare una scommessa preferisco puntare su un mio portierino, è un godimento e mi fa piacere. Martinelli me lo coccolerei e già intanto è in prima squadra. Sul portiere o prendi Vicario o devi trovare una soluzione diversa tipo un portiere di caratura internazionale. Audero non mi dispiace ma non farei un investimento su di lui.

Mese di aprile? Inizia un mese con 9 partite e non sono partite qualunque. Io al campionato ho sempre creduto poco ma non lo mollerei considerando il calendario: potrebbe essere un percorso molto interessante. Ho visto che Italiano è molto bravo a gestire i giocatori ed adesso li ha praticamente tutti a disposizione.”

