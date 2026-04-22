TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"

L'estremo difensore azzurro potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza al Tottenham

In casa viola si profila un possibile avvicendamento tra i pali: con David De Gea finito nel mirino della Juventus, la dirigenza toscana starebbe valutando un profilo di altissimo livello per sostituirlo. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, l'obiettivo principale sarebbe Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. La corsa per l'ex portiere dell'Empoli è però affollata: l'Inter lo osserva da tempo senza aver ancora avviato una trattativa ufficiale, mentre la Roma resta vigile. Anche la stessa Juventus potrebbe inserirsi con forza su Vicario qualora non riuscisse a finalizzare l'acquisto dello spagnolo De Gea.