Vicario: “Dispiace perchè siamo andati vicino a vincere un derby importante, la Fiorentina è forte”

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato ai media ufficiali del club azzurro dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le sue parole

“È stato un derby vero, una partita molto agonistica. Dispiace perché siamo andati a poco dal vincerla ed è normale, ma rimaniamo lucidi: è un punto importante, contro una squadra forte, in trasferta. Abbiamo faticato tutti insieme come ci ripete sempre il mister, la spinta del pubblico ci ha dato mano negli ultimi minuti. Non possiamo prescindere dal carattere, dobbiamo alimentarlo e portarlo dentro fino in fondo. La nostra è una squadra forte, tosta. E il colpo d’occhio dei nostri tifosi è stato emozionante, li abbiamo sentiti per 95 minuti, è stata una bellissima risposta in una giornata importante. Vogliamo ringraziarli”. Lo riporta TMW

