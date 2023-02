“Devi spendere” caos Barone che discute con un tifoso fuori dallo stadio. La sicurezza lo porta via

Episodio non piacevole che vede coinvolto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che al termine del derby toscano pareggiato in casa con l’Empoli è stato contestato fuori dallo stadio, la discussione c’è stata con un tifoso con botta e risposta. Il supporter viola avrebbe chiesto al dirigente di spendere, e Barone colpito si è messo a discutere. Nel mentre diversi altri tifosi hanno assistito alla scena è si sono aggiunti alla contestazione verso il dirigente con grida come “Vergogna, fuori i soldi”. La situazione si è comunque risolta molto velocemente, grazie anche al pronto intervento della sicurezza che ha provveduto ad allontanare il “contestatore”. Questo il video dell’accaduto:

