Tuttosport svela: “La Fiorentina piomba su Vicario. Concorrenza folta, Juve, Inter e Roma su di lui”

Il Tottenham e l'entourage del calciatore si sono presi tempo per valutare ogni proposta

Per la porta della Juventus rimane aperta anche la pista che porta a Guglielmo Vicario, giocatore seguito anche dall'inter, ma al momento non vi è traccia di una trattativa vera e propria con il Tottenham. Gli Spurs, così come l'entourage del ragazzo, si sono presi del tempo per valutare ogni singola proposte. Gli estimatori sono diversi: oltre a Juve e nerazzurri, ci sarebbero infatti pure Roma e Fiorentina. Tutto aperto, insomma. Lo riporta Tuttosport.