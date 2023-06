Occhio alle occasioni: l’Inter puntava Vicario ma dovrebbe confermare Onana. E la Fiorentina ha messo da tempo gli occhi sul giocatore dell’Empoli e sul quale non mancano certo apprezzamenti e sondaggi anche da parte di altri club. Guglielmo Vicario durante questa stagione ha messo in mostra tutte le sue abilità, dimostrandosi uno dei migliori portieri del campionato: ora è pronto per il grande passo. La Fiorentina potrebbe rappresentare l’ambiente adatto a lui.