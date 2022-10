Kouamè: “All’Inter nessuno ha scommesso su di me. A casa comanda mia moglie. Italiano trasmette molto”

Christian Kouamè ha parlato a Dazn, queste le sue parole:

“Non sapevo se restassi o meno, quindi inizialmente dove il mister mi metteva mi dovevo adattare. A Moena non avevo giocato e pensavo che il mister avesse preso già la sua decisione. Ero anche un po’ incazzato perché non giocavo. Poi le cose sono cambiate, anche il mio agente diceva che Italiano era felice di me, ma io non lo vedevo. Tornati dall’Austria ho detto a me stesso che mi sarei dovuto impegnare al massimo per giocarmi le mie carte. Mi sono convinto a rimanere dopo la partita con il Napoli, perché ho parlato col mister e con la dirigenza e mi hanno confermato che mi volevano qua

Messi è il calcio, il mio idolo è Drogba, Benzema è il migliore 9 del mondo, segna e fa assist. Il pallone d’oro della serie A lo darei a Leao per la scorsa stagione, se dovessi darlo qui alla Fiorentina lo darei a Bonaventura, Jack tecnicamente è forte, lui mi diceva che è passato dal giocare al Milan a giocare con Kouamè, scherza sempre.

La mia esperienza nella primavera dell’Inter è stata positiva, ero arrivato a gennaio, c’erano tantissimi ragazzi che adesso giocano in serie A, erano tutti bravi, nessuno avrebbe scommesso su di me, c’erano sicuramente ragazzi più bravi di me ma io ho lavorato duro per arrivare dove sono arrivato, mai avrei pensato di arrivare cosi presto in serie A

Sono arrivato in Italia nel 2013 con l’obiettivo di firmare un contratto da professionista entro 5 anni e ci sono arrivato solo grazie al lavoro. Qualche giorno fa ho incontrato il presidente della Sestese e abbiamo parlato di quando sono arrivato, adesso sono una persona diversa, quella gente li mi è rimasta nel cuore, non potrò mai dimenticare quelle persone. Sono partito dalla Costa d’Avorio il 7 ottobre 2013, eravamo spaesati, non avevamo mai lasciato la famiglia per andare cosi lontano, i primi giorni sono stati duri perchè avevo freddo come mai nella mia vita, mi mettevo due paia di calzini, due paia di guanti, soffrivo tanto il freddo.

Nella Fiorentina devo sempre dare il massimo, il mio sogno è di vincere la coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Il giocatore più divertente dello spogliatoio è Bonaventura, devo migliorare nell’attaccare la profondità. Il primo anno in serie B non giocavo, c’erano i grandi, poi il secondo anno ho giocato, ci sono stati giocatori che mi hanno aiutato e ancora mi sento con loro. Andare a giocare in serie B non è una brutta cosa perchè impari a giocare a calcio, impari a lottare, Cittadella è stata casa mia.

A casa mia comanda mia moglie, tanto lo sanno tutti che è cosi quando sei a casa, ero convinto che non fosse cosi ma poi ho capito che è cosi. Sono un papà tranquillo, mio figlio è un amore, a volte mi fa innervosire ma va bene, anche io ho fatto arrabbiare i miei genitori quindi lo accetto. A mio figlio piace il calcio, quando vede lo stemma della Fiorentina dice papà.

Milenkovic si arrabbia sempre per il fantacalcio perchè ogni giorno deve pensare al mercato, Cerofolini e i massaggiatori giocano tanto e mi hanno preso.

Italiano ti trasmette la sua voglia di strafare, di dimostrare il suo valore, è uno che si impegna tanto, ecco perchè lo vedete sempre arrabbiato, quando non gli riesce qualcosa se la prende con tutti, è uno molto positivo, ha una visione di calcio che non tutti hanno”

