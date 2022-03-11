Henry crede nella salvezza del Venezia: "Se giochiamo come contro la Fiorentina ci salviamo"

Alcune parole dell'intervista rilasciata da Thomas Henry ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

L'attaccante del Venezia, Thomas Henry, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta della Sport durante la quale ha parlato dell'obiettivo salvezza della squadra guidata da mister Zanetti citando la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Se pensiamo ancora come una squadra coesa e crediamo nel nostro gioco come quando abbiamo affrontato la Juventus, la Fiorentina e la Roma, abbiamo tantissime possibilità di salvarci".

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