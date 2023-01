CorSport, Henry piace alla Fiorentina ma idea fredda: lista UEFA e ruolo all’interno della rosa i motivi

La Fiorentina continua a valutare l’ipotesi di intervenire sul mercato per acquistare una nuova punta dopo l’infortunio di Arthur Cabral. E il profilo di Thomas Henry è uno dei profili al vaglio della società viola. Il centravanti dell’Hellas Verona piace, ma come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport la possibile trattativa rimane difficile per due motivi: primo il fatto che Henry difficilmente possa spostare gli equilibri in modo netto, secondo il nodo legato alla compilazione delle liste UEFA, che potrebbe portare al sacrificio di qualcuno.