Henry fuori in barella per infortunio al ginocchio. Zaffaroni: “In settimana farà gli esami”

Brutta tegola per il Hellas Verona ma non solo. Thomas Henry,centravanti degli scaligeri, e obiettivo di mercato Fiorentina, si è fatto male. Il giocatore è uscito in barella, tenendosi le mani sul volto. Ora più che al mercato il Verona dovrà preoccuparsi delle sue condizioni. Ecco le parole del suo allenatore Zaffaroni: “Henry sente dolore, lo valutiamo in settimana. Aspettiamo gli esami strumentali”.