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Notizie Zaffaroni Fiorentina

Zaffaroni: "Piccoli a Firenze può esplodere, ha grande potenziale. Con il Verona è importante il carattere"

13 dicembre 2025 17:57

Zaffaroni torna sul gol di Biraghi: "Ho visto grande astuzia nel capitano della Fiorentina, noi leggerini"

03 marzo 2023 17:50

Zaffaroni: "Abbiamo avuto una clamorosa occasione da gol per pareggiare, la differenza sta li"

27 febbraio 2023 21:21

Saranno almeno sei gli assenti tra le file del Verona contro la Fiorentina

27 febbraio 2023 11:25

Zaffaroni: "Anche se non fa punti la Fiorentina rimane una squadra forte, ha qualità in tutti i reparti"

25 febbraio 2023 15:00

Henry fuori in barella per infortunio al ginocchio. Zaffaroni: "In settimana farà gli esami"

21 gennaio 2023 18:19

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