Notizie Zaffaroni Fiorentina

Zaffaroni: "Piccoli a Firenze può esplodere, ha grande potenziale. Con il Verona è importante il carattere"
13 dicembre 2025 17:57
Zaffaroni torna sul gol di Biraghi: "Ho visto grande astuzia nel capitano della Fiorentina, noi leggerini"
03 marzo 2023 17:50
Zaffaroni: "Abbiamo avuto una clamorosa occasione da gol per pareggiare, la differenza sta li"
27 febbraio 2023 21:21
Saranno almeno sei gli assenti tra le file del Verona contro la Fiorentina
27 febbraio 2023 11:25
Zaffaroni: "Anche se non fa punti la Fiorentina rimane una squadra forte, ha qualità in tutti i reparti"
25 febbraio 2023 15:00
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