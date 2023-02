Zaffaroni: “Abbiamo avuto una clamorosa occasione da gol per pareggiare, la differenza sta li”

Il tecnico del Verona Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa della vittoria della Fiorentina contro la sua squadra, queste le sue parole:

“Dobbiamo migliorare nella qualità, adesso si inizia a pensare solo al risultato, queste opportunità le abbiamo avute, anche clamorose sull’1-0 dove potevamo pareggiare la gara, la qualità in queste situazioni determina gli episodi che sono andati a favore della Fiorentina. La gara si è complicata, abbiamo creato dei presupposti per segnare ma non ci siamo riusciti, si è incanalata da parte loro ma abbiamo creato diversi presupposti per poterla rimettere in piede

La Fiorentina è una squadra forte che ti viene a prendere, cosi come poi è successo, la scelta di mettere Lasagna è stata tattica perchè la linea della Fiorentina tende a stare alta e quindi volevamo sfruttare questi spazi. Non sta passando un bel periodo perchè non sta segnando, con lui adesso è meglio non parlarci perchè dopo la gara è bene non farlo. Il nostro percorso è lungo e molto complicato, non ci dobbiamo nascondere la nostra forza deve essere mentale”

