Pizarro: "La semifinale persa contro il Siviglia il mio rimpianto più grande. Montella bravissimo"

Quella Fiorentina tra le squadre più forti in cui io abbia mai giocato. Quella semifinale la potevamo vincere ma poi..." così Pizarro alla Gazzetta dello Sport

David Pizarro ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Fiorentina:

Il mio rimpianto maggiore?

"Le semifinali di Europa League con la Fiorentina contro il Siviglia, nel 2015. In campo avevo la sensazione che potevamo farcela e invece finì male."

Quali sono le squadre più forti in cui ha giocato?

“Udinese, Roma e Fiorentina. Sono un romantico. A me piace il bel calcio, l’allenatore che dice: “Andiamo a fare gol”. Ma è ovvio che Inter e City erano squadre formidabili, bastava vedere gli allenamenti. Ma sono stato fortunato, ho avuto tecnici bravissimi come Spalletti, Montella, Mancini”.