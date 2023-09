Borja Valero non è d’accordo con Pizarro: “Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme”

Questa mattina David Pizarro, ex giocatore della Fiorentina, nell’intervista al Corriere fiorentino (LEGGI QUI), ha dichiarato:

“Per me Lopez ed Arthur sono troppo simili a livello fisico e in questo momento non ce li vedo insieme, deve giocare o l’uno o l’altro. Italiano cerca evidentemente questo tipo di giocatori che impostino l’azione e facciano girare palla. Certo per me nel centrocampo viola manca uno con le caratteristiche di Amrabat, un giocatore che spezzi il gioco e faccia valere la sua fisicità. Per quello che ho visto credo che accanto ad Arthur ci debba stare Duncan che è più muscolare, ma deve tenere la posizione altrimenti diventa difficile anche con lui”

Non è dello stesso parere Borja Valero, che nei giorni scorsi a Radio Bruno, sullo stesso argomento, ha dichiarato:

“Penso che la Fiorentina abbia comunque dei centrocampisti molti validi da un punto di vista fisico, per alzare l’asticella i giocatori attuali possono farlo. Maxime Lopez, Arthur e Bonaventura possono giocare insieme, non dobbiamo pensare alla fisicità ma al calo che spesso si ha nei secondi tempi ma accadeva anche con Amrabat. Il problema è stato che la Fiorentina è arrivata a Milano dopo tante partite di seguito, è normale che ti mettano sotto.

Io mi sono divertito a giocare nel centrocampo senza fisicità, penso che si possa giocare a calcio anche senza avere grande fisicità, altrimenti io non avrei potuto mai giocare, conta come gestisci la palla, noi per esempio giocavamo sia a 3 che a 4 in difesa, ma per il nostro centrocampo cambiava poco. La cosa più importante è la ri-aggressione della palla, penso che questo sia fondamentale per Italiano.”