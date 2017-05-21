Fiorentina giù, sorridono solo gli ex viola Mutu e Pizarro
Il campionato della Fiorentina non è stato soddisfacente, ma un barlume di gioia arriva dalle imprese degli ex viola Mutu e Pizarro. Il primo, che ha iniziato una carriera da direttore sportivo della...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2017 16:39
Il campionato della Fiorentina non è stato soddisfacente, ma un barlume di gioia arriva dalle imprese degli ex viola Mutu e Pizarro. Il primo, che ha iniziato una carriera da direttore sportivo della Dinamo Bucarest, ha vinto la sua prima coppa di Lega di Romania. Festeggia anche il cileno, che ha portato la sua Universidad De Chile a vincere il torneo di clausura cileno.