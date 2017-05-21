Fiorentina giù, sorridono solo gli ex viola Mutu e Pizarro

Il campionato della Fiorentina non è stato soddisfacente, ma un barlume di gioia arriva dalle imprese degli ex viola Mutu e Pizarro. Il primo, che ha iniziato una carriera da direttore sportivo della...

A cura di Redazione Labaroviola 21 maggio 2017 16:39

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