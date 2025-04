Pizarro: “Fagioli mi ha conquistato. Kean? Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo”

David Pizzarro, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere Fiorentino: “Chi riscatterei tra lui, Adli e Cataldi? Tutti e tre ma Fagioli mi piace tanto, ha giocate imprevedibili e importanti. L’ho visto dal vivo e ne sono rimasto conquistato, tifo per lui anche se è in un momento non semplice per le vicende passate, ma è un ragazzo ed ha già pagato. In lui mi rivedo, può essere fondamentale già in Spagna.

Kean? Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo, in altre squadre era la terza o quarta scelta. Alla Fiorentina è protagonista, sta facendo benissimo, tutti gli vogliono bene. Firenze chiede molto ma lui sta rispondendo al meglio e la continuità è una cosa importante per un giocatore perciò deve solo chiedersi cosa vuole. Certo centrare l’Europa aiuterebbe. Champions? Il calendario agevola la Juventus ma tutte si giocheranno le proprie chance. D’altronde la Roma nel girone di andata sembrava retrocedere…. La Fiorentina è una squadra forte perché molti sottovalutano quanto accaduto a Bove, è stato un brutto colpo che la squadra ha pagato a livello emozionale. Palladino? La società deve credere in chi ha portato a Firenze altrimenti alle prime difficoltà riprendono le polemiche”.