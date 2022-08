Pizarro torna sulla semifinale con il Siviglia: “Vorrei rigiocarla. Non meritavamo di uscire”

Intervenuto ai microfoni del Corriere Fiorentino, David “Pek” Pizarro, è tornato a parlare della semifinale di Europa League giocata dalla sua Fiorentina con il Siviglia: “Vorrei tanto rigiocare quella semifinale. All’andata nonostante il ko avevamo giocato bene e avuto due palle gol importanti con Mati e Gomez. Potevamo giocarcela al ritorno ma non ci riuscimmo, con Ilicic che sbagliò anche un rigore. E non ho ancora digerito come è finita perché non meritavamo di uscire in quel modo anche se non va dimenticato che il Siviglia era uno specialista delle Coppe. E’ stato un periodo bellissimo quello vissuto con la mia Fiorentina in Europa. Il nostro biglietto da visita era il nostro gioco che andavamo ad imporre dappertutto. I risultati potevano non essere sempre positivi ma la nostra era un’identità precisa che portavamo anche in Europa“.