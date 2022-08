Italiano parla del mercato della Fiorentina: “Non abbiamo aggiunto ma sostituito chi è andato via”

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Cremonese, Vincenzo Italiano ha parlato anche del mercato, ancora aperto, queste le sue parole:

“Penso che abbiamo qualcosa in più rispetto allo scorso anno perchè siamo insieme da più di una stagione, questo è un vantaggio per noi perchè ci permette di leggere prima le situazioni che succedono in campo. Non abbiamo aggiunto ma abbiamo sostituito chi è andato via, chi è arrivato sono convinto che ha qualità, che ha voglia di fare bene, hanno qualità e sono sicuro che le metteranno in mostra. Sul mercato vediamo quello che accadrà da qui alla fine”