Italiano: “Igor non ci sarà, non vedo differenze tra Gollini e Terracciano, Nico Gonzalez rigorista”

Alla vigilia di Fiorentina-Cremonese, partita di inizio della stagione, è intervenuto dalla sala stampa del Franchi Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Ogni volta che si riparte è come se fosse la prima di un’avventura importante, iniziamo in casa e vogliamo far bene, vogliamo alimentare questo entusiasmo per far vedere che la concentrazione è stata totale, abbiamo settimane piene dove potremo lavorare meno. Tutti dobbiamo essere pronti e inseriti, i ragazzi lo sanno. Tra domani e giovedi abbiamo due impegni importantissimi.

I portieri lo sanno, dobbiamo cercare di fare più partite possibili, vogliamo superare la Conference cosi possiamo coinvolgere più giocatori, non ho ancora deciso ma mi auguro di poter coinvolgere tutti. Il portiere è un ruolo un pò diverso rispetto agli altri ma anche in quel ruolo si può avere alternanza, l’augurio è di giocare più partite possibili, abbiamo portieri forti, gioca uno o gioca l’altro non vedo differenza.

Penso che abbiamo qualcosa in più rispetto allo scorso anno perchè siamo insieme da più di una stagione, è un vantaggio. Non abbiamo aggiunto ma abbiamo sostituito chi è andato via, chi è arrivato sono convinto che ha qualità, che ha voglia di fare bene, hanno qualità e sono sicuro che le metteranno in mostra. Sul mercato vediamo quello che accade.

Come tutti gli anni ricominci da zero, nel calcio devi dimostrare sempre, riparte tutto da capo, continuare ad essere sempre sul lavoro che c’è da fare. Avevo il sogno di giocare l’Europa, adesso coltivo altri sogni, questa piazza merita palcoscenici importanti, io non mollo nemmeno un minuto, tutti siamo convinti di aver fatto un bel lavoro, si è fatto il possibile per vincere tanto.

Quando si gioca contro una neopromossa inizi contro una squadra che ci mette una concentrazione fuori dal normale, la Cremonese è temibile, conosco Alvini è molto bravo. Dobbiamo ricordarci che in casa abbiamo fatto più punti lo scorso anno, dietro solo ad una squadra.

Quest’anno ci sono due campionati, uno parte adesso e l’altro dopo il mondiale, un tour de force, dobbiamo concentrarsi soprattutto su questi mesi qua, poi penseremo a come gestire quel mese e mezzo. Dobbiamo mettere fieno in cascina il più possibile

Commisso ha grande voglia di stare con i ragazzi, ha ringraziato tutti per quanto fatto lo scorso anno, spronandoci per cercare di fare ancora meglio.

Questa squadra è andata oltre le aspettative, siamo andati tutti oltre le aspettative, siamo cresciuti, abbiamo dimostrato identità e organizzazione, si può migliorare tutto, gli avversari ci affronteranno in maniera diversa, ne sono convinto. Avere sempre la voglia e l’entusiasmo, non dobbiamo perdere entusiasmo e fiducia.

Igor non sarà della partita, ha avuto un risentimento muscolare e non voglio rischiare, il resto sono a disposizione, Mandragora mezz’ala può essere una soluzione anche perchè ha un tiro che può darci soluzione, lo scorso anno questo ce lo avevamo poco, ha questa capacità di tirare in porta ed è una soluzione in più quest’anno.

Difficile fare 22 punti in più rispetto allo scorso anno come abbiamo fatto l’anno scorso, importante è avere la stessa identità ed entusiasmo. Jovic è un numero 9 che ha anche la capacità di rifinire e di mandare in porta i compagni, è un numero 9 completo, quando tornerà al top della forma fisica può essere per noi un valore aggiunto, insieme a Cabral, che anche lui è in crescita, dobbiamo riattivarlo. Lui reputa questa una piazza importante, uno del Real Madrid non accetta la Fiorentina per farsi la vacanza, è un’occasione incredibile per noi, quando si sblocca dal punto di vista fisico e mentale può fare grandi cose

Se Sottil si allena come si è allenato come in questo mese, Riccardo farà meglio dello scorso anno, se invece non lo fa e non è attento ai dettagli avrà difficoltà, lo vedo in grandissima crescita, ha qualità incredibili, ha una dote fisica uguale ai top player che ci sono in giro per il mondo. Se è intelligente sfrutterà alla grande le occasione che gli verranno date. Dodò si è allenato per la prima volta 15 giorni fa in Austria, è in grande ritardo, quando sarà a regime è un grande giocatore.

Non abbiamo mai parlato di obiettivi quest’anno, se i ragazzi hanno sogni e non si pongono limiti va bene, se pensiamo che la Fiorentina quest’anno ha l’obiettivo di andare in Champions è sbagliato, poi mi fa piacere che ci siano i sogni e questi vanno alimentati.

Sui rigori Nico è in grande vantaggio per quanto fatto lo scorso anno, vale sempre la regola di batte chi se la sente ma Nico si è conquistato il primo posto, abbiamo tanti rigoristi bravi, da Jovic e Biraghi, lo abbiamo visto anche in ritiro ma Nico in questo momento è al primo posto.

Non possiamo dipendere solo dal centravanti, mi auguro che faccia 67 gol sottil, 49 Nico, 87 Cabral, credo che dobbiamo migliorare lo score dello score dell’anno scorso.

Il popolo viola deve essere felice dal rinnovo di Milenkovic, lui poteva ambire anche a qualcosa di diverso, in tanti hanno fatto offerte per i nostri giocatori, il popolo viola deve essere contento che un giocatore di questo livello abbia deciso di rimanere e di rinnovare con la Fiorentina perchè ha capito che si possono raggiungere risultati importanti. Lo scorso anno è cresciuto ma ha anche da lavorare, non deve pensare di essere arrivato. Faceva gol tutti i calci d’angolo, poi non li ha più fatti, deve migliorare su questo. (ride ndr)

Flavio Ognissanti

