Corriere dello Sport scrive: “Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi”

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, in casa Fiorentina, sfumato Lo Celso (ma la Fiorentina aveva smentito interessamenti), resta in piedi la candidatura di Bajrami dell’Empoli, argomento sul quale viola e azzurri hanno fatto intendere di voler fare approfondimenti solo dopo il derby del 21 agosto. Il giocatore ha già intanto espresso il suo placet per il trasferimento a Firenze eppure manca ancora l’intesa tra le società, visto che per ora da Viale Fanti la priorità è stata quella di trovare la quadra economica con il manager del giocatore, Ramadani. Più avanti sarà la volta di individuare la formula adeguata del trasferimento, che prevederà l’inserimento di una contropartita: bloccato Zurkowski, l’idea della Fiorentina è proporre all’Empoli il cartellino di uno tra Nastasic e Benassi.

