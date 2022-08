Pioli avverte il campionato: “La Fiorentina si sta avvicinando ad un livello molto alto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia dell’esordio in campionato della sua squadra. Queste le sue parole registrate da TMW

In tanti non vi danno come favoriti…

“Non ci siamo mai preoccupati di ciò che si dice di noi fuori da Milanello… Noi vogliamo essere competitivi, quest’anno ci sono tante competizioni in cui esserlo”.

Che stagione si aspetta?

“Sarà una stagione particolare. Oggi ho fatto vedere alla squadra tutto il calendario fino al 13 novembre e molti avranno 23-24 partite in 90 giorni. Dovremo mantenere quell’atteggiamento di disponibilità: avrò bisogno di tutti a disposizione. In tre mesi ci giochiamo già tanto: ci giochiamo 15 gare di campionato, la Champions League… Sarà un campionato molto equilibrato e credo che sarà difficile per tutti migliorare il punteggio del campionato scorso: tutte le prime 8 sono forti, anche la Fiorentina si sta avvicinando ad un livello molto alto, quelle di metà classifica sono cresciute. Sarà una bella lotta”.

